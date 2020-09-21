"لمناقشة 3 أمور".. لجنة التخطيط بالأهلي ترتب لعقد جلسة مع فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تستعد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لترتيب جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، من أجل مناقشة بعض الأمور المتعلقة بمستقبل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ونجح الأهلي في التتويج رسميًا ببطولة الدوري الممتاز الموسم الحالي، ويستعد لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وصرح مصدر في الأهلي لـ"الخليج 365" بأن لجنة التخطيط تستعد لعقد جلسة مع فايلر من أجل مناقشة مستقبل الفريق واستطلاع رأي المدير الفني في بعض الأمور.

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وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط ستعرض بعض الأسماء التي يتم التفاوض معها لتدعيم الفريق في المرحلة المقبلة فيما يخص اللاعبين الأجانب.

وتابع المصدر أن هناك رغبة لتدعيم مركز "صانع الألعاب" الموسم الجديد، لكن لم يتم الاستقرار على اسم لاعب معين، وسيتم التناقش مع فايلر بشأن هذا الأمر أيضًا.

واختتم لجنة التخطيط ترى أن وجود محمد مجدي "أفشة" وحده في هذا المركز بالفريق أمر صعب، في ظل عدم وضوح الرؤوية بشأن صالح جمعة، وعدم مشاركة وليد سليمان لـ90 دقيقة، والاعتماد عليه في مركز الجناح بعض الوقت.