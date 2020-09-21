المصري: سلكنا كل الطرق الودية مع سنبوري.. وسنشكوه للفيفا غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد محمد الخولي نائب رئيس المصري، أن النادي سلك كل الطرق الودية مع البوركيني سعيدو سنبوري لاعب الفريق، للعودة والانتظام ضمن صفوف الفريق، ولكن دون جدوى.

وقال الخولي في تصريحات لراديو أون سبورت: "تدخل بعض المقربين مثل لاعب الفريق السابق البوركيني أريستيد بانسي والذي تربطه علاقة جيدة به".

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وأضاف: "مشكلة اللاعب كانت مع طارق العشري المدير الفني السابق، طالبنا منه التواجد بعد رحيله، ولكن لم يرد".

وأكمل: "اليوم هو الفرصة الأخيرة لسنبوري، وسنقدم شكوى للاتحاد الدولي غدا ضد اللاعب المتواجد حاليا في بلده بوركينافاسو".

وعن توفير بديل لعبدالظاهر السقا المدير الرياضي في الفريق بعد رحيله، أشار الخولي إلى أن الجهاز الفني سيكمل بنفس العناصر المتواجدة حاليا بقيادة علي ماهر حتى نهاية الموسم.