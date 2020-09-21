جيلبرتو لمصراوي: شرف لي أن أكون جزءًا من عائلة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد الأنجولي جيلبرتو المدافع الأيسر السابق للنادي الأهلي، أن القلعة الحمراء تواصل السيطرة والهيمنة على الكرة المصرية بعد تتويج الفريق مؤخرا بدوري موسم 2019/2020.

ويحتفل جيلبرتو اليوم الإثنين بعيد ميلاده الـ38.

وقال جيلبرتو في تصريحات لـ"الخليج 365" "إنه لشرف كبير بالنسبة لي أن أكون جزءًا من عائلة الأهلي خاصة جماهير الأهلي العظيمة، أتمنى أن أراكم قريباً".

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وتابع "أنا ممتن لجماهير الأهلي التي تتواصل معي وترسل التهانئ بمناسبة عيد ميلادي، أقدر جماهير الأهلي جداً وأحبهم".

وأضاف "أبارك للأهلي وجماهيره التتويج بالدوري هذا الموسم، لقب جديد ينضم لدولاب البطولات الخاص بنادينا الأهلي، نستمر في الهيمنة على الكرة المصرية، وبالتأكيد لن نتوقف عند هذا الحد".

وأكمل "الآن من الضروري أن يتم الفصل بين الدوري ودوري أبطال أفريقيا، الأهلي هو الأكبر في القارة الأفريقية، لهذا السبب يجب أن نعود للتتويج بدوري الأبطال من جديد، نحن نستحق هذا".