"تتويج بايرن فأل حسن".. عبدالحفيظ ينفي وجود شروط جزائية بعقود لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، على عدم وجود أي شروط جزائية في عقود لاعبي الأهلي، مشيراً الى أن تتويج بايرن ميونيخ الألماني بدوري أبطال أوروبا، يُعد فأل حسن بالنسبة للأهلي بشأن التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لبرنامج "ملعب الصقر" الإذاعي "متبقى لنا خطوة ونصف من أجل حلم التتويج بدوري أبطال أفريقيا، نريد أن يكون الجميع في حالة معنوية مرتفعة، لا يمكن حالياً الحديث عن موقف أي لاعب في الفريق.

وتابع "ليس من المنطق أن نتحدث حالياً عن جيرالدو وأجايي، الثنائي معنا في القائمة، قد يكون لأي منهما دوراً في دوري الأبطال، حتى لو هناك انخفاض في المستوى حالياً، في اللحظات الأخيرة يمكن أن يُحدثا الفارق".

وأضاف "ننتظر انهاء وليد أزارو للإجراءات المتعلقة بالسفر من المغرب والتواجد في مصر للمشاركة في التدريبات، هو الوحيد الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، عندما يعود للقاهرة سنجلس معه ونتحدث عن مستقبله".

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وأكمل "فيما يخص الصفقات بالطبع هناك أسماء كثيرة مطروحة وكل الأمور واردة، موقف المعارين أيضا يتم دراسته، أحمد حمدي لاعب الجونة هناك بند يسمح لنا باستعادته مقابل مبلغ مالي، وبالتالي كل الأمور واردة ولا يجب أن نستبق الأحداث".

وشدد "حالياً كل التركيز ينصب حول الاستعداد لموقعة الوداد، ندرس الفريق بشكل كامل بعدما انهينا ملف الدوري، ندرس كل الأمور المتعلقة بالسفر للمغرب".

وصرح "إن شاء الله خلال الفترة المقبلة يستعيد كهربا مستواه الفني بعد الغياب الطويل ويشارك الشحات في المباريات وبالتالي نكتمل في الجانب الهجومي، ولدينا لاعبين جيدين في الدفاع".

واختتم "إن شاء الله نستعد بشكل قوي لدوري الأبطال، نسعى للتتويج باللقب، هناك فأل حسن بالنسبة لنا متعلق بتتويج بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا".