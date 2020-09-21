إيطاليا تواجه هولندا لتكريم ضحايا كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ):
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن المنتخب الأول سيواجه نظيره الهولندي في بطولة دوري الأمم الأوروبية ، الشهر المقبل، في مدينة بيرجامو الإيطالية تكريما للمدينة التي عانت بشدة من تفشي فيروس كورونا المستجد خلال العام الجاري.
وذكر الاتحاد الإيطالي أنه إلى جانب تذكر ضحايا الفيروس في بيرجامو، فإنه قرر نقل المباراة التي تقام يوم 14 أكتوبر من ملعب "جوزيبي مياتزا" في ميلان إلى ملعب " أتلتي أزوري"، كما ستقام المباراة بدون حضور جماهيري.
وأضاف أن المنتخب الإيطالي سيتواجد في بيرجامو منذ يوم 12 من أكتوبر المقبل، لتكريم المدينة مع الالتزام بقواعد البروتوكول الصحي.
وأبلغت بيرجامو ومقاطعتها الواقعة شرقي ميلان عن الألاف من الحالات خلال تفشي الفيروس ووصوله إلى الذروة بين شهري مارس وأبريل الماضيين.
ومنذ ذلك الحين قلت حالات الوفاة بشكل كبير في البلاد، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 35 ألف ضحية.
وتم تجديد ملعب "أتلتي أزوري" لاستضافة مباريات فريق أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، فيما لم يلعب المنتخب الإيطالي في بيرجامو منذ عام 2006.
وسيواجه المنتخب الإيطالي نظيره المولودوفي وديا في مدينة فلورنسا يوم السابع من أكتوبر المقبل، حيث كان من المقرر أن تقام المباراة في مدينة بارما.
وبعد ذلك بأربعة أيام سيسافر المنتخب الإيطالي لمواجهة بولندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.
ويتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة الأولى من دوري المستوى الأول بالمسابقة.
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