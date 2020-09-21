خاص.. تفاصيل المفاوضات مع مدرب الزمالك.. اسمان جديدان والنادي ينتظر رد فيريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
يناقش مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف المدير الفني الجديد، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق، الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.
وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك لـ"الخليج 365"، أن المفاوضات مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا تشهد تباطؤًا، حيث يستعجل مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع المدرب في أقرب وقت.
ورغم عدم حسم فيريرا لقراره بتدريب نادي الزمالك، إلا أن مجلس إدارة النادي يعتبره الخيار الأول لنجاح تجربته السابقة مع الفريق.
وأشار المصدر، أن اسم الأرجنتيني جابريل كالديرون، مازال مطروحا بقوة بين المرشحين، ومن الوارد اللجوء له في حالة عدم إتمام الاتفاق مع فيريرا.
وأكمل المصدر: "تم طرح اسمين جديدين لمجلس إدارة الزمالك من أحد الوكلاء، ويتم بحث سيرتهما الذاتية والتفاوض معهما بشأن المقابل المادي، قبل الوصول للخطوة الأخيرة في المفاوضات مع أحدهما".
وأوضح المصدر أن المدربين هما الأرجنتيني أروابارينا، والبرازيلي شاموسكا.
وشدد المصدر أنه تم استبعاد اسم الصربي ميلوتين سيريديوفيتش "ميتشو" من المرشحين لتدريب الفريق.
وعن ما تردد حول دخول الأوروجوياني خوسيه كارينيو، أوضح المصدر أنه بعيد تماما عن الصورة ولم يتم معه أي مفاوضات، رغم طرح اسمه بين المرشحين.
وكانت قناة الزمالك ذكرت أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، سيعلن خلال ساعات عن مدير فني عالمي لتدريب الفريق.
ويلتقي الزمالك أمام طنطا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ29 للدوري، حيث يحتل الزمالك وصافة الدوري برصيد 55 نقطة.
ويواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، ذهابا يوم 17 أكتوبر، وإيابا 23 من الشهر ذاته.
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