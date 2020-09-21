ثغرة في العقد.. إنبي وسموحة يحاولان خطف "الألفي" من الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

تسعى عدد من أندية الدوري الممتاز لخطف أحمد الألفي لاعب طنطا الحالي، والاتحاد السكندري السابق.

وعلمت أندية سموحة وإنبي، أن الألفي ليس معارًا من الاتحاد السكندري لطنطا، وإنما تم انتقاله بعقد اتفاق ثلاثي بين الناديين واللاعب لمدة موسم واحد، بنية عودة اللاعب مرة أخرى لزعيم الثغر الموسم المقبل.

وعلم الخليج 365، أن الاتحاد السكندري لم يسجل اللاعب في قائمته هذا الموسم، مما يسهل رحيله لأي نادي آخر، كونه لاعبا حرًا بنهاية الموسم.

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ودخلت عدد من الأندية في مفاوضات لضم اللاعب أبرزهم سموحة وإنبي لضم اللاعب الموسم المقبل.

وشارك صاحب الـ24 عاما في 24 مباراة مع طنطا هذا الموسم صنع خلالهم 3 أهداف.

وبات مؤكدا رحيل اللاعب بنهاية الموسم في ظل اقتراب طنطا من الهبوط حيث يقبع الفريق في قاع الترتيب برصيد 18 نقطة مبتعدا عن نادي الجونة أول الفرق الناجية من الهبوط بـ10 نقاط، قبل 6 جولات من النهاية.