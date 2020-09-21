أول تعليق من لجنة التظلمات على تأييد قرار رد الشناوي 8 ملايين للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن اللجنة أصدرت حكمها بتأييد قرار لجنة شؤون اللاعبين بإلزام أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الحالي، بإعادة مبلغ 8 ملايين جنيه لناديه السابق الزمالك.

وأوضح الشوربجي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1، أن التظلمات رفضت طلبي أحمد الشناوي والزمالك، حيث تظلم الأول على قرار شؤون اللاعبين بإلزامه رد مبلغ 8 ملايين جنيه، وتظلم النادي مطالبا بإضافة الفوائد على الـ8 ملايين جنيه، مستندا إلى أن اللاعب حصل عليهم عام 2018 ويردهم عام 2020.

وأكمل رئيس لجنة التظلمات: "كان من المفترض أن يُصدر القرار يوم الخميس الماضي، ولكن لأن الشناوي قدم مستندات جديدة يوم الخميس فتم التأجيل، وانتهينا لقبول التظلمين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد قرار لجنة شؤون اللاعبين".

واختتم: "الزمالك قدم بلاغا للنيابة العامة، والنيابة حفظت البلاغ من ناحية الشق الجنائي من ناحية أن اللاعب استولى على الأموال العامة، ولكن القرار الإداري الصادر من اتحاد الكرة كما هو برد اللاعب للمبلغ لنادي الزمالك".