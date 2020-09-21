مان سيتي يعلن إصابة جوندوجان بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن نادي مانشستر سيتي إصابة إلكاي جوندوجان، لاعب وسط الفريق، بفيروس كورونا. وكشف النادي عبر موقعه الرسمي، إيجابية عينة جوندوجان، قبل مواجهة السيتي أمام وولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأشار النادي الإنجليزي أن جوندوجان سيخضع لفترة عزل تصل لـ10 أيام وفقا للبروتوكول الطبي للدوري الإنجليزي والحكومة البريطانية. Advertisements واختتم البيان متمنيا الشفاء للاعب والعودة السريعة للانضمام لفريقه في المباريات. وانضم جوندوجان لصفوف السيتي قادما من دورتموند في صيف 2016. وشارك اللاعب الألماني صاحب الـ29 عاما، في 31 مباراة بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، و9 مباريات بدوري أبطال أوروبا، حيث يعد أحد العناصر الرئيسية في تشكيلة بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي.

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