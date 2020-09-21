حازم إمام: مستوى الأهلي والزمالك وبيراميدز غير مطمئن قبل مواجهات الحسم في أفريقيا

أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة السابق، أن مستوى الفرق المصرية الثلاثة المشاركة ببطولتي إفريقيا، الأهلي والزمالك وبيراميدز غير مطمئن قبل المواجهات الحاسمة لهم في البطولتين.

وقال إمام خلال تصريحات إذاعية عبر أون تايم إف إم: "بعد العودة من توقف كورونا مستوى الفرق المصرية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية غير مطمئن على الإطلاق".

وأضاف الثعلب الصغير: "الزمالك واجه أزمة إضافية في الأيام الأخيرة برحيل مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بشكل مفاجئ، وانتقاله لتدريب التعاون السعودي، ويجب أن يتم حسم ملف المدير الفني الأجنبي في أسرع وقت حتى يتعرف على الفريق بشكل جيد قبل مواجهة الرجاء المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح لاعب الزمالك السابق: "الأهلي يمتلك ميزة كبيرة عن الزمالك في مباريات الدوري الستة المتبقية وهي أن حسم الفريق الأحمر لمسابقة الدوري يمنح أفضلية لمديره الفني السويسري رينيه فايلر بالاعتماد على البدلاء والناشئين في المرحلة المقبلة، على عكس الزمالك الذي يحتاج للفوز في مبارياته المتبقية حتى يحسم المركز الثاني، في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز والمقاولون العرب على هذا المركز، وهو ما يجعل الفريق الأبيض يعتمد على التشكيل الأساسي خلال المباريات المتبقية بمسابقة الدوري الممتاز".