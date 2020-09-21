بث حي ومباشر مباراة النصر والسد اليوم | رابط مباراة النصر والسد HD | مشاهدة مباراة النصر في دوري ابطال اسيا

يحتضن استاد جاسم بن حمد بنادي السد، مباراة قوية تجمع بين السد القطري والنصر السعودي، مساء يوم الإثنين 21 سبتمبر، وذلك لحساب إياب الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا المقامة بقطر حتى دور نصف النهائي لمنطقة غرب القارة.

وتأهل النصر رسميًا إلى الدور المقبل، بعدما تمكن من الانتصار على سباهان أصفهان بهدفين دون رد، في الجولة الماضية ويتصدر المجموعة برصيد

10 نقاط.

ويقدم العالمي مستوى قوي ومميز في دور المجموعات وحقق انتصارين متتاليين، وفي هذا اللقاء يسعى لحصد النقاط الكاملة من أنياب السد ليضمن المركز الأول في المجموعة وتحصينه جيدًا لعدم التفريط به.

في المقابل، السد القطري يقدم أداء قوي ويظهر بصورة مميز، فحقق الفوز على العين برباعية دون رد

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في الجولة الماضية، ليتواجد في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 8 نقاط.

عيال الذيب تفصلهم خطوة واحدة على التأهل إلى دور الــ 16 من البطولة، فهو محتاج على فوز ليخطف التأهل، لذا سيعمل بكل قوة في هذا اللقاء عالمًا بقيمة الخصم، ولكن هو الأخر لديه فريق ذو جودة عالية من اللاعبين يريدون الانتصار ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية في البطولة.