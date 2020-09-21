إعلان تشكيل مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا

أعلن فريقا النصر السعودي والسد القطري عن التشكيلة الرسمية التي سيخوضان بها مباراة اليوم في الخامسة مساءً على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد الحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيالكرة القدم.
وتعد مباراة اليوم مجرد "تحصيل حاصل" لفريق النصر السعودي الذي تأهل رسميًا إلى دور الـ 16 من البطولة، بينما تعتبر المباراة "حياة أو موت" لفريقالسد القطري الذي يأمل في حسم بطاقة التأهل الثانية للدور ثمن النهائي.
ويتربع النصر على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل السد القطري المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وياتي سباهان اصفهان في المركز الثالث بـ 3 نقاط وأخيرًا العين برصيد نقطة وحيدة.
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