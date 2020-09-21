اخبار الرياضه

إعلان تشكيل مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن فريقا النصر السعودي والسد القطري عن التشكيلة الرسمية التي سيخوضان بها مباراة اليوم في الخامسة مساءً على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد الحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا

لكرة القدم.

وتعد مباراة اليوم مجرد "تحصيل حاصل" لفريق النصر السعودي الذي تأهل رسميًا إلى دور الـ 16 من البطولة، بينما تعتبر المباراة "حياة أو موت" لفريق

السد القطري الذي يأمل في حسم بطاقة التأهل الثانية للدور ثمن النهائي.

ويتربع النصر على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل السد القطري المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وياتي سباهان اصفهان في المركز الثالث بـ 3 نقاط وأخيرًا العين برصيد نقطة وحيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان تشكيل مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا