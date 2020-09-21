مشاهدة مباراة االنصر والسد بث مباشر يلا شوت حصري كورة ستار شاهد بث مباشر مباراة النصر والسد كورة لايف اون لاين كورة جول رابط يوتيوب Yalla Shoot

يواجه النصر السعودي نظيره السد القطري في مباراة مهمة بمشوار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا. وتقام مباراة النصر والسد على أرضية استاد جاسم بن حمد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بأبطال آسيا. موعد مباراة النصر والسد اليوم تنطلق أحداث مباراة النصر والسد الساعة Advertisements 6:00 مساءً بتوقيت 6:00 مساءً بتوقيت السعودية و5:00 بتوقيت مصر. القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا تذاع مباراة التعاون والشارقة على قناتين عبر شاشة التليفزيون هما beIN Sports HD 7 و Alkass Three HD، وقناة على اليوتيوب وهي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. HD، وقناة على اليوتيوب وهي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. معلقو مباراة النصر والسد اليوم يعلق عبد الله الحربي على أحداث المباراة عبر اليوتيوب، وعصام الشوالي على بي إن سبورت وخليل البلوشي عبر قناة الكاس.

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