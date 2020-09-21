المقاصة: الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي لضم محمد إبراهيم

أكد اللواء محمد عبدالسلام في تصريحات إذاعية اليوم أن النادي الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن لضم اللاعب محمد إبراهيم.

وقال عبدالسلام: "النادي الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي لضم محمد إبراهيم، كان هناك أحاديث "جس نبض" مع

مسئولين في النادي".

وأوضح:" لم يصلنا فاكس رسمي لضم محمد إبراهيم سواء من الأهلي أو أي نادٍ آخر".

وواصل: "وصلنا عروض للاعبين آخرى، وتلقينا عرضًا من أحد الأندية لضم

لاعب في المقاصة ولن أكشف التفاصيل في الوقت الحالي".

وحول موقف إيهاب جلال، قال: "عقده حتى نهاية الموسم الجاري، لم نتحدث مطلقًا في البقاء أو الرحيل، علاقتي معه جيدة للغاية، نتمني أن يكمل مسيرته، وأعتقد أن هذا سيحدث، إلا لو تلقى عرضًا كبيرًا من الناحية المالية لا يستطيع رفضه".