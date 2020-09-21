جماهير الهلال تثني على عبدالله المعيوف على تويتر

أثنت جماهير الهلال السعودي على حارس مرمى فريق عبدالله المعيوف، الذي شارك في مباراة شاهر خودرو الإيراني؛ إذ تأهل "الزعيم"، بالتأهل رسميًا لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وقال حارس مرمى الهلال بعد المباراة "ألف مبروك للجمهور التأهل رسميًا لدور الـ16، إن شاء الله نُسعدكم فيما هو مقبل، التأهل هو إهداء بسيط منا نحن اللاعبين لزملائنا الغائبين عن الفريق وإن شاء الله يعودون لنا سريعًا ليقوى الفريق بهم ونفرح معًا".

على موقع تويتر قال هزاع آل شرف "نتمنى كابتن بندر أراحت المعيوف وجون وكنو وناصر وكاريلو على الأقل في الجولة المقبلة فالصدارة حسمت".

أبو محمد كتب "صادق المعيوف وجحفلي والكوري ومدالله وكردي وكنو كارليو وغيرهم مكانو يلعبون مع أندية أساسيين وتعادلو مع فريق مايعرف يسجل لو تحطله الكرة أمام الباب ولكن أخذ نقطة من الهلال أول نقطه يحصل عليها".

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عبد الكريم علق "شوف اللي قدامه المدافعين مين والمحاور مين المعيوف كارثي أيام الأهلي لكن مع الهلال اختلف فريق مكتمل الخطوط دفاعيًا وهجوميًا".

كتب حساب آخر "شكر لك خاص يا كابتن عبدالله المعيوف ماقصرت اليوم كنت عن فريق بأكملة شكرًا لك من أعماق قلبي".

وقال محمود "أيه والله شكرًا لهم فردًا فردًا و شكر خاص للمحترف عبدالله المعيوف كان عن فريق بأكمله".

هبة كتبت "شكرًا عبدالله المعيوف أقسم بالله أمان"، قال فارس "بعد إصابة الـ ٣ حُراس بنادي الهلال السعودي أصبح الحارس عبدالله المعيوف الحارس الوحيد لنادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا".