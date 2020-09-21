بث مباشر | شاهد النصر والسد في دوري أبطال آسيا “رابط كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف مباراة النصر السعودي والسد القطري في إحدى مباريات اليوم الاثنين 21-9-2020 ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

تُنقل مباراة “النصر والسد” على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “اليوتيوب” بصوت المعلق “عبد الله الحربي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

يستقبل ملعب جاسم بن حمد متصدر ترتيب المجموعة “النصر” والوصيف “السد“، في مباراة مثيرة ستلعب دورًا كبيرًا في حسم المتأهل على رأس المجموعة.

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وتأهل فريق النصر السعودي إلى دور 16 بشكل رسمي في الجولة الماضية بعد فوزه على “سباهان اصفهان” الإيراني، وسيسعى إلى تحقيق الفوز اليوم على السد من أجل المحافظة على صدارته للمجموعة.

في المقابل يكفي فريق السد القطري تحقيق التعادل من أجل اللحاق بفريق النصر بشكل رسمي إلى دور 16، ولكن أبناء تشافي هيرنانديز لن يكتفوا بالتعادل إذ يطمحوا للحصول على الثلاث نقاط من أجل خطف الصدارة.

ويحتل النصر السعودي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي السد القطري في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد فريق سباهان اصفهان الإيراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل المجموعة فريق العين الإماراتي بنقطة واحدة.

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