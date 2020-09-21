سوق الانتقالات | مونشي “إشبيلية” يكشف حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم كوندي

تحدث المدير الرياضي لنادي إشبيلية رومان رودريجز فيرديجو “مونشي” حول أخبار مغادرة المدافع الفرنسي جوليس كوندي في سوق الانتقالات الصيفي الجاري مؤكدًا وصول عرض مهم جدًا للاعب الشاب.

وفند مدير إشبيلية الرياضي الأخبار المنتشرة مؤخرًا حول إتفاق المدافع الفرنسي الشاب كوندي مع مانشستر سيتي حول الشروط الشخصية ويعتقد أن ذو الـ 21 عام ملتزم بعقده مع النادي.

وقال مونشي بهذا الخصوص : “لقد رفضنا عرضًا مهمًا لشراء كوندي لأن هذه عقليتنا. إذا كانوا سيقدمون عرضًا آخر، فسنستمع ونرد مرة أخرى.”

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وعن التقارير التي تدعي إتفاق اللاعب مع النادي الانجليزي وضح مونشي بالقول : ” لا أعتقد أن لديه إتفاق مع أحد على الشروط الشخصية لأن لديه عقد يربطه بفريق إشبيلية“.

وكانت تقارير صحفية بريطانية قد ذكرت أن مانشستر سيتي قريب من التوقيع مع لاعب اشبيلية الاسباني جوليس كوندي خلال سوق الانتقالات الجاري مقابل مبلغ يقترب من 50 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن جوليس كوندي القادم في الميركاتو الصيفي 2019 من بوردو الفرنسي مقابل 24 مليون يورو يرتبط بعقد يمتد لغاية يوليو 2024 مع النادي الأندلسي.

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