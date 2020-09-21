أخبار توتنهام | مورينيو يطلب التعاقد مع لاعب وسط مانشستر يونايتد

خرج الإنجليزي جيسي لينجارد من حسابات المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، مما يفتح الباب أمام رحيله عن الفريق.

وكشفت صحيفة الصن البريطانية عن استعداد توتنهام لتقديم عرض بقيمة ـ30 مليون جنيه إسترليني من أجل استقدام اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

وتأتي رغبة توتنهام في استقدام لينجارد، بطلب من مدرب الفريق، جوزيه مورينيو الذي أشرف على تدريب الدولي الإنجليزي سابقًا في مانشستر يونايتد.

ويسعى توتنهام لضم لينجارد من مانشستر يونايتد، حيث يعتقد مورينيو أنه قادر على إحياء مسيرة اللاعب الإنجليزي.

وخرج لينجارد من حسابات سولشاير، ولم يتواجد على مقاعد البدلاء في أولى مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام كريستال بالاس، وهو ما جعله يشعر بالاستياء.

Advertisements

وحاول لينجارد التحدث مع سولشاير، ليعرف إن كان في خططه على المدى الطويل أم لا، لكنه قوبل بالتجاهل مما زاد الأمور سوءًا.

وعيّن لينجارد مدربًا خاصًا له خلال إجازته الصيفية في اليونان، حتى يعود لفترة الإعداد في أفضل حالة بدنية ممكنة، لكنه يشعر الآن أنه لن ينجح في إثارة إعجاب سولشاير.

يلعب في مانشستر يونايتد منذ أن كان في عمر الثامنة، وخرج لعدة إعارات في بدايات مسيرته الاحترافية مع الشياطين الحمر: ليستر سيتي، برمنجهام سيتي، برايتون، وديربي كاونتي.

وكان لينجارد عنصرًا أساسيًا في مانشستر يونايتد خلال فترة جوزيه مورينيو، إذ شارك معه في 107 مباراة، لكنه لم يبدأ أساسيا إلا في 9 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

..