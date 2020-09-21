سوق الانتقالات | سواريز يفسخ تعاقده مع برشلونة ويُفضل البقاء في الدوري الإسباني!

اقترب مهاجم برشلونة لويس سواريز من الانتقال إلى أتليتكو مدريد في صفقة إنتقال حر بعد إنهاء عقده مع النادي الكتالوني بالتراضي بين الطرفين.

وأفصحت إذاعة “راديو كتالونيا” صباح اليوم عن توصل نادي برشلونة و المهاجم البالغ 33 عام لإتفاق يقضي بفسخ العقد الذي ينتهي صيف 2021 مع تخلي سواريز على مستحقاته المالية المتبقية.

وذكرت القناة الاسبانية الرابعة “كواترو” أن نادي أتليتكو مدريد لديه إتفاق مع مهاجم ليفربول و أياكس السابق على الشروط الشخصية و فسخ عقده مع البارسا يجعل مسألة توقيعه للروخي بلانكوس شبه منتهية.

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ويضيف نفس المصدر أن أتليتكو مدريد سيقوم بإعارة مهاجمه الدولي الاسباني ألفارو موراتا إلى يوفنتوس الايطالي من أجل فسح المجال للمهاجم لويس سواريز في الفريق.

وربطت تقارير صحفية ايطالية الهداف التاريخي الثالث للبلوجرانا بالانتقال إلى بطل الدوري الايطالي يوفنتوس في وقت سابق إلا أن تأخر حصوله على الجنسية الايطالية جعل السيدة العجوز تتجه لخيار البوسني إيدن دجيكو.

من جانبه سيكون خيار أتليتكو مدريد مثيراً للإهتمام بالنسبة للمهاجم لويس سواريز حيث سيحعل اللاعب يبقى في إسبانيا لفترة أطول ويمنحه الاستقرار الذي يطمح إليه مع عائلته الصغيرة.

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