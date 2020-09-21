سوق الانتقالات | برشلونة يستعد لفقدان جوهرة جديدة من أكاديمية لاماسيا

أبلغ المدير الفني الهولندي “رونالد كومان” الشاب الاسباني “ريكي بويج” أنه خارج خططه المستقبلية في برشلونة ما يعني أن صاحب الـ 21 عام قد يغادر في الأيام القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفي.
ووفقاً لصحيفة “الماركا الاسبانية” فإن كومان أخبر بويج بأنه لم يعد جزءًا من مشروعه للموسم الجديد على الرغم من حصوله على إشادة كبيرة في برشلونة.
وجاء اللاعب الدولي الإسباني تحت 21 سنة من صفوف الشباب في أكاديمية لاماسيا الشهيرة في برشلونة، بعد انضمامه إلى النادي وهو في سن 14 عام.
و كان أول ظهور لريكي بويج مع الفريق الأول مع المدرب السابق للنادي “إرنستو فالفيردي” في الدوري الإسباني في العام 2018 وخاض بعد ذلك 11 مباراة في الدوري تحت قيادة المدربين السابقين فالفيردي وكيكي سيتين الموسم الماضي.
وتم إسقاط ريكي بويج من تشكيلة برشلونة لمواجهة إلتشي في مباراة ما قبل الموسم بكأس جوان جامبر، حيث حقق البلوجرانا الفوز 1-0 على الصاعد حديثاً إلى الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.
ومن غير المرجح أن يُسمح لبويج بالمغادرة بموجب إنتقال دائم، حيث أن إنتقال بنظام الإعارة هو الوضع الأكثر احتمالًا لليافع المولود في كتالونيا قبل إغلاق سوق الانتقالات مطلع الشهر المقبل.
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