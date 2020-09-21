سوق الانتقالات | تيكسيرا يقترب من مغادرة الصين متوجهًا إلى الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية صينية أن الجناح البرازيلي، أليكس تيكسيرا، باتت أيامه معدودة مع فريقه جيانجسو سونينج، مؤكدة أن اللاعب يمتلك عرضًا رائعًا من نادي الهلال السعودي، للانتقال إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الحالي.

وبحسب ما أوردته صحيفة “sina” الصينية فإن “الهلال سيتقدم بعرض لنادي جيانغسو لشراء المدة المتبقية من عقد تيكسيرا، والذي ينتهي في ديسمبر المقبل. النادي السعودي اتفق مع اللاعب على التوقيع معه براتب كبير”.

وأشارت إلى أن النادي الصيني قد يوافق على بيع المدة المتبقية من عقد لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني سابقًا، من أجل الاستفادة ماليا، وأضاف المصدر ذاته “جيانجسو سونينج لا يستطيع تجديد عقد تيكسيرا، اللاعب يحصل على راتب سنوي قدره 15 مليون يورو”.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة “buzzly” الصينية أن عقد تيكسيرا مع ناديه سينتهي في نهاية هذا العام، ولم يتحرك جيانجسو حتى الأن لتجديد عقده أو منحه الجنسية.

وأوضحت أن اللاعب يملك عرض من نادي الهلال السعودي، ويٌمكن القول أن أيام اليكس تيكسيرا في الصين اصبحت معدودة.

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