فرانك لامبارد يؤكد أن كيبا أريزابالاجا لن يبدأ مباراة تشيلسي القادمة

حرق الحارس الدولي الاسباني “كيبا أريزابالاجا” آخر أوراقه مع نادي تشيلسي بعد ارتكابه خطأ آخر فادح خلال مباراة الفريق أمام ليفربول الأحد الماضي ما ضيع النقاط الثلاث على فريق فرانك لامبارد.

ومرر كيبا الكرة بطريقة خاطئة في الدقيقة 54 من المباراة جعلت السنغالي ساديو ماني يسجل الهدف الثاني له ولفريقه في فوز ليفربول بثنائية على تشيلسي في معقله “ستامفورد بريدج”.

وتحدث المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد بعد المباراة مؤكدًا أن خطأ حارس بيلباو السابق كلف الفريق نقاط المباراة وأضاف أن الحارس الارجنتيني “ويلي كاباييرو” سيتواجد في المباراة القادمة للفريق بدلاً من كيبا.

‏وقال لامبارد بعد المباراة : “كيبا أخطأ خطأ فادح وواضح وعندما تشاهد أدائنا في الشوط الأول ودون هذا الخطأ مع ركلة الجزاء كنا سنتعادل 1-1”.

‏وأضاف : “علينا أن نحاول منح الثقة لكيبا، حراس المرمى يعتمدون على ذلك. انه خطأ واضح وهو اعترف بذلك”.

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‏وتابع :” كيبا كلفنا هدف بخطأ واضح، ثم بعد ذلك كان لدينا ركلة جزاء يمكننا تسجيلها، عليه أن يواصل العمل، لديه دعم من حوله”.

وأكد فرانك لامبارد تواجد الحارس الارجنتيني كاباييرو بالمباراة القادمة بدلاً من كيبا وقال : ” كاباييرو سيلعب ضد بارنسلي، كيبا بحاجة إلى المساعدة والدعم”.

يذكر ان تشيلسي سيواجه فريق “بارنسلي” في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020.

ووفقاً لتقارير إعلامية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي أصبح قريب جدا من إعلان التعاقد مع الحارس الدولي السنغالي “إدوارد ميندي” قادماً من رين الفرنسي.

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