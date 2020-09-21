أخبار الهلال| كويلار يؤكد سعادته مع الزعيم ويكشف حقيقة العرض الإسباني!

أعرب محترف نادي الهلال، جوستافو كويلار، عن سعادته البالغة هو وعائلته بالتواجد مع الزعيم، متمنيًا تحقيق المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة، بعد حسم بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وتحدث كويلار مع راديو “Super Compo” الكولومبي، حيث كشف أنه يقضي حاليا عطلة مصغرة، ويتدرب في منزله، موضحًا أنه يفتقد بعض الأشياء في بلاده.

وقال محترف الهلال “أفتقد الأشجار الخضراء والمناظر الطبيعية الجميلة؛ لأن في السعودية تٌشاهد الكثير من الصحراء و لكن لا يوجد أشجار كثيرة فقط هذا الذي أفتقده من بلادي”.

وحول مستقبله مع النادي السعودي، وحقيقة امتلاكه عروض احترافية، أوضح كويلار “يوجد أندية أوروبية مٌهتمة بي ولكن لا يوجد عروض، فقط اهتمام، ولكن أنا سعيد جداً مع الهلال هذا النادي أعطاني الفرصة للعب معه و نحن عائلة واحدة فيه و أتمنى أن أستمر حتى نهاية عقدي”.

وأوضح “يوجد نادي من اسبانيا طلب معلومات عني ولكن لم يٌقدم لي عرض حتى الآن، الإحتراف أوروبيا هو حلم بالنسبة لي”، مختتمًا بقوله “أتمنى الاحتراف يومًا ما في أوروبا وإذا لم يحصل فأنا سعيد للغاية بمسيرتي الرياضية وأتمنى أن أواصل في النمو”.

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