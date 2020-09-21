سوق الانتقالات | بعد تعقد صفقة كوليبالي.. مانشستر سيتي يستقر على مدافع إشبيلية

استقر رأي المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا على مدافع إشبيلية الفرنسي “جيوليس كوندي” لتدعيم جديد لخط الدفاع بعد تعقد صفقة خاليدو كوليبالي من نابولي.

وذكرت تقارير صحفية انجليزية أن المتألق مع إشبيلية في موسمه الأول مع النادي الاسباني قريب جدًا من التوقيع مع مانشستر سيتي في صفقة تقارب الـ 50 مليون جنيه استرليني في ما تبقى من الميركاتو الصيفي.

وكان مانشستر سيتي الانجليزي والهادف إلى تعويض البلجيكي فينسنت كومباني منذ الصيف الماضي يركض خلف السنغالي كوليبالي منذ الميركاتو الصيفي 2019 إلا أن تعنت رئيس نابولي ” أوريليو دي لورينتيس” جعل اللاعب يستمر في ملعب السان باولو.

ولفت المدافع الفرنسي الشاب الانتباه بعروضه القوية خلال الموسم المنصرم بعد أن ساعد النادي الأندلسي في تحقيق لقب الدوري الأوروبي السادس في تاريخه و احتلال المركز الرابع بالدوري المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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وجذب لاعب منتخب فرنسا تحت 21 عاما أنظار برشلونة وريال مدريد منذ انضمامه من نادي الطفولة بوردو خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

في غضون ذلك، وقع مانشستر سيتي بالفعل مع مدافع في سوق الانتقالات الجاري، وهو الهولندي ناثان أكي من بورنموث مقابل أموال طائلة.

لكن المدير الفني الاسباني بيب جوارديولا يريد تدعيم آخر، مع وجود عيوب دفاعية في صفوف مانشستر سيتي تسببت في خسارته لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي لصالح ليفربول بفارق هائل من النقاط.

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