أخبار الهلال| الإعلام العالمي: الزعيم يقهر الاتحاد الآسيوي.. تجاوز كورونا وحجز بطاقة التأهل

اهتمت العديد من المواقع والصحف العالمية بنجاح نادي الهلال في حجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد التعادل السلبي بالأمس بدون أهداف أمام شهر خودرو الإيراني، وذلك رغم الإصابات العديدة بفيروس كورونا كوفيد 19، التي طالت لاعبي الفريق، وأعضاء الجهاز التدريبي والطبي.

وكان الهلال قد طلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراته أمام شهر خودرو؛ حيث وصلت عدد حالات الإصابة بين اللاعبين إلى 15 حالة، لكن تم رفض الطلب، وتم إجبار الزعيم على خوض اللقاء أمام الإيرانيين.

وبعد التعادل، رفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، وحجز بطاقة التأهل لدور الستة عشر قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة المجموعات، حيث تتبقى للزعيم مواجهة واحدة يوم الأربعاء المقبل ضد فريق شباب أهلي دبي الإماراتي.

الإعلام العالمي: الزعيم يقهر الاتحاد الآسيوي

ورصد موقع “الخليج 365” ما كتبته أبرز المواقع والصحف العالمية عن تأهل الهلال، حيث قالت صحيفة “francefootball” الفرنسية أن الفريق الأزرق لعب أمام شهر خودرو رغم إصابة 15 لاعباً في صفوفه بفيروس كورونا.

وأضافت “تعادل الهلال سلبيا في اللقاء وحجز بطاقة التأهل. النادي كان قد طلب التأجيل لكن الاتحاد الآسيوي تعنت ورفض طلب النادي السعودي”.

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وذكرت قناة “digisport” الرومانية “فريق المدرب رازفان لوشيسكو ينجح في الاختبار الصعب ويتأهل رغم وجود 27 حالة إصابة في صفوف بعثة النادي. أجرى لوشيسكو تغييرًا واحدًا فقط خلال اللقاء حيث لم يكن لديه سوى ثلاثة احتياطيين على مقاعد البدلاء”.

واعتبر موقع “rtp” البرتغالي أن الاتحاد الآسيوي كان متشددًا في تعامله مع الهلال، حيث رفض تأجيل مباراته مع شاهر خودرو، رغم وجود 15 لاعب مُصاب بفيروس كورونا في صفوف الفريق، مؤكدا أن رغم ذلك استطاع حامل لقب دوري أبطال آسيا حجز بطاقة التأهل لدور الستة عشر.

ووصفت صحيفة “repubblica” الإيطالية ما فعله الهلال بأنه أمر لا يُصدق، حيث تأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا رغم وجود 15 حالة إيجابية بفيروس كورونا في صفوف الفريق، لافتة إلى أنه لاستكمال التشكيلة لجأ المدرب رازفان لوشيسكو إلى الشباب وحصل على التعادل الذي سمح بالتأهل لمرحلة خروج المغلوب.

وأخيرًا مع الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي شدد على أن حامل اللقب في دوري أبطال آسيا قدم عرضًا شجاعًا في تعادله 0-0 بالمجموعة الثانية مع شهر خودرو الإيراني، ليحصل الهلال على النقطة التي حسمت تأهله إلى دور الستة عشر.

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