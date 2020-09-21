رياضة | عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة هامة حاليا مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، لمناقشة عددًا من الملفات الهامة.

ويناقش الخطيب مع المدرب السويسري عددًا من الملفات والتي في مقدمتها ملف تجديد تعاقده مع النادي من عدمه

كما يناقش الخطيب مع فايلر ملف الصفقات التي يحتاجها الفريق للتدعيم، والراحلين عنه عقب نهاية الموسم.

وقاد فايلر الأهلي للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وللمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه.