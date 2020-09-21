رياضة | إعادة انتخاب لويس روبياليس رئيساً للإتحاد الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إعادة انتخاب لويس روبياليس رئيساً للإتحاد الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين عن إعادة إنتخاب لويس روبياليس كرئيس جديد خلال الإنتخابات التي جرت في مقر الإتحاد الأسباني صباح اليوم.

وحصل روباليس على ثقة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية في الإتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل الجلوس لولاية جديدة تبلغ أربعة سنوات مقبلة حتى 2024.

وتم إنتخاب روبياليس للمرة الأولى في شهر مايو من العام 2018 وذلك قُبيل إنطلاق كأس العالم التي أقيمت في روسيا.

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وكان أول قرار إتخذه روبياليس إقالة المدير الفني للاروخا جولين لوبيتيجي بعد معرفته بالتوقيع سراً على عقود تدريب الريال.

وعمل روباليس كرئيس لإتحاد اللاعبين الإسبان حتى العام 2017 قبل أن يقرر الإستقالة من منصبه للترشح لإنتخابات الإتحاد الإسباني.

وكان إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السابق قد قرر الترشح لمنصب الرئيس قبل أن ينسحب جراء الوضع الذي تعيشه البلاد بسبب فيروس كورونا.