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رياضة | برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في مفاوضات جادة مع نادي يوفنتوس الإيطالي وذلك خلال الأيام القليلة الماضية من أجل صفقة تبادلية بين الفريقين على مستوى خط الدفاع.

وقبل إنتهاء سوق الإنتقالات الصيفية الجارية يسعى برشلونة للحصول على خدمات ماتيا دي تشيليو الظهير الأيسر للبيانكونيري في الوقت الذي سيطلب فيه البيانكونيري الحصول على خدمات الظهير الأيسر جونيور فيربو.

وكان الفريقان قد قاما بإجراء صفقة تبادلية على مستوى وسط الملعب بعد أن إنتقل البوسني ميراليم بيانيتش لبرشلونة ورحل البرازيلي الشاب آرثر ميلو لصفوف حامل لقب .

وجاءت رغبة كومان في الحصول على خدمات دي تشيليو بعد إقتراب رحيل نيلسون سيميدو والإنتقال إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو لكن إدارة البيانكونيري لا ترغب في بيع دي تشيليو والرغبة في إقحام فيربو في الصفقة.

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