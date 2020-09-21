رياضة | عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين أن الأوروجوياني لويس سواريز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني قرر فسخ تعاقده مع الفريق الكتالوني.

وقالت إذاعة Rac1 الإسبانية أن البلوجرانا توصل لإتفاق كامل مع سواريز من أجل فسخ التعاقد بين الطرفين بعد أن خرج من حسابات الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق.

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وأضافت الإذاعة إلى أن البيستوليرو قرر التخلي عن العام المُتبقي في عقده وسيرحل بصورة مجانية عن الفريق ، وسينتقل سواريز إلى أتلتيكو مدريد بعد أن توصل لإتفاق كامل على كافة الشروط الشخصية.

في الوقت الذي قالت فيه صحيفة " موندو ديبورتيفو الإسبانية " أن الروخيبلانكوس إتفقوا مع سواريز على توقيع عقد يربط الطرفين لمدة موسمين بعد الجلسة التي جمعت بين الثنائي ميجيل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي للفريق والمدير الفني سيميوني.

ولعل العقبة الوحيدة التي تقف في طريق توقيع العقود بين أتلتيكو مدريد وسواريز تتمثل في حاجة القطب الثاني في العاصمة الإسبانية مدريد يحتاج للتخلص من كوستا قبل التعاقد مع سواريز.