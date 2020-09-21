رياضة | تعديل موعد مباريات دوري القسم الثاني (صورة)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعديل موعد مباريات دوري القسم الثاني (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات، تعديل مواعيد مباريات جولتين، في المجموعة الأولى، من مسابقة دوري القسم الثاني، للموسم الحالي 2019/2020.

حيث تقرر إقامة مباريات الأسبوع التاسع عشر، يوم السبت 26 سبتمبر الحالي، بدلاً من إقامتها يوم الجمعة، كما تقرر إقامة مباريات الأسبوع العشرون، يوم الخميس 1 أكتوبر، بدلاً من الأربعاء.

وتختتم اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثامنة عشر، بإقامة مواجهتي، الشبان مع البنك الأهلي، والألومنيوم مع طهطا.