رياضة | مانشستر سيتي يفشل في ضم كوليبالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يفشل في ضم كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية إيطالية أن الطريق بات ممهدًا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التحرك والتعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي وذلك بعد أن قرر مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يقوده الإسباني جوارديولا الانسحاب من الصفقة.

وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن خاليدو كوليبالي يعتبر أحد الأسماء القوية المطروحة في سوق الانتقالات خاصة مع تأكيد أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي استعداده للتخلي عن خدماته في حالة وصول عرض مناسب له.

Advertisements

وأفاد الموقع الفرنسي بأن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أشارت إلى توصل النجم السنغالي إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي إلا أن العلاقة بين إدارة الفريق الإنجليزي ونظيرتها في نابولي سيئة للغاية وهو ما قد يسمح لباريس سان جيرمان بخطف النجم السنغالي وتغيير وجهته إلى النادي الفرنسي.

ونقل الموقع الفرنسي عن صحيفة الإيطالية كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن جول كوندي نجم دفاع إشبيلية الإسباني أصبح الآن هو الخيار المفضل لدى المان سيتي بدلًا من كوليبالي في ظل العلاقة السيئة بين المان سيتي ونابولي وهو ما ينعكس على الطلبات المادية لرئيس النادي الإيطالي، حيث طلب الحصول على 80 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات النجم السنغالي.

وأوضح الموقع الفرنسي أنه مع تغير أولويات مانشستر سيتي وتحويل أنظاره إلى كوندي يفسح المجال أمام باريس سان جيرمان ومديره الرياضي ليوناردو للتحرك في ملف كوليبالي الذي لا يبدو معارضًا أبدًا لفكرة خوض تجربة جديدة في نادي العاصمة الفرنسية.