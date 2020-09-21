اخبار الرياضه

رياضة | مباريات ساخنة في مجموعة بحري بالقسم الثاني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مباريات ساخنة في مجموعة بحري بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت مباريات دوري القسم الثاني، من جديد، لتستكمل عقب توقف النشاط طويل، بسبب مخاطر إنتشار جائعة ، إذا تشهد المجموعة الثالثة مجموعة بحرى، إقامة 6 مباريات قوية ومرتقبة، في الثالثة والنصف من الثلاثاء .

يقدم "الخليج 365 الرياضي" مباريات الجولة الـ 18:

1- دمنهور مع دكرنس

يلتقي فريق دمنهور متصدر المجموعة بقيادة كمال فريد برصيد 32 نقطة مع فريق دكرنس صاحب المركز السابع بقيادة مصطفى عبده برصيد 26 نقطة، وحقق دمنهور الفوز بهدفين نظيفين في المباراة الأولى.


2- المنصورة مع فاركو

يستضيف فريق المنصورة، بقيادة ياسر عبد الواحد، نظيره،  فريق فاركو بقيادة أحمد عاشور، في مواجهة محفوفة بالمخاطر، في ظل المنافسة الشرسة لكلاهما على القمة برقفة دمنهور وغزل المحلة المنصورة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

Advertisements
ويتواجد فاركو في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، حيث يسعى كلا الفريقين للحصول على النقاط الثلاث للإستمرار في المنافسة، وحقق فاركو الفوز بهدف نظيف في الدور الأول.

3- الرجاء مع غزل المحلة

يحل فريق غزل المحلة -  وصيف المجموعة - ضيفاً على فريق الرجاء السادس بقيادة رضا أبو اليزيد، ويحتل المحلة المركز الثاني، برصيد 32 نقطة، بقيادة خالد عيد، بينما يحتل الرجاء المركز السادس برصيد 26 نقطة، وكان الفوز من نصيب غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة الأولى.


4- أبو قير مع الحمام

يلعب فريق أبو قير صاحب المركز الخامس بقيادة أحمد الكأس، برصيد 26 نقطة مع فريق الحمام التاسع، بقيادة سمير سعد، برصيد 20 نقطة، وكان فريق أبو قير حقق الفوز بهدف نظيف في الدور الأول.

5- بلدية المحلة مع المالية

يواجه فريق بلدية المحلة، صاحب المركز الثامن، بقيادة رمضان السيد، برصيد 22 نقطة، نظيره، فريق مالية كفر الزيات، صاحب المركز قبل الأخير بقيادة أيمن مجدي،  برصيد 5 نقاط، وحقق فريق البلدية الفوز بثلاثية مقابل هدفين في الدور الأول.

5-بيلا مع الأوليمبي

يشهد ملعب نبروة، إقامة لقاء بيلا مع الأوليمبي، حيث يحتل بيلا الترتيب الأخير، برصيد 5 نقاط، بينما الأوليمبي، بالمركز العاشر برصيد 19 نقطة، وكان فريق الأوليمبي فاز بهدفين نظيفين في الدور الأول.


ترتيب المجموعة الثالثة

1- دمنهور 33 نقطة
2- غزل المحلة 32 نقطة
3- فاركو 32 نقطة
4- المنصورة 30 نقطة
5- أبو قير 26 نقطة
6- الرجاء 26 نقطة
7- دكرنس 26 نقطة
8- البلدية 22 نقطة
9- الحمام 20 نقطة
10- الأوليمبي 19 نقطة
11- المالية 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا