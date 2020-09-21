رياضة | عاجل.. إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الإثنين عن إصابة نجم وسط الفريق الألماني إلكاي جوندوجان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وعبر بيان نشره الفريق على موقعه الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت أوضح أن اللاعب قد تعرض للعدوى بالفيروس وسيخضع للعزل المنزلي لمدة عشرة أيام كاملة طبقاً للبروتوكولات المحددة من جانب رابطة الدوري الإنجليزي.

وأنهى النادي بيانه أن جميع العاملين في الفريق يتمنون الشفاء العاجل للألماني الحاصل مع منتخب بلاده على بطولة كأس العالم في البرازيل 2014.