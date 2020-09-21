رياضة | رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو في افتتاح الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو في افتتاح الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تألق كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس في بداية الموسم الجديد بشكل رائع، وساهم في فوز فريقه على سامبدوريا بالدوري الإيطالي موسم 2020-2021.

سجل أهداف "السيدة العجوز" ديان كولوسيفسكي، وليوناردو بونوتشي، وكريستيانو رونالدو، في الدقائق 13 و78 و88.

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وذكرت شبكة أوبتا المتخصصة فى رصد الإحصائيات، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سجل للموسم 19 توالياً، على مستوى الدوريات الأوروبية.

يذكر أن يوفنتوس حصد 3 نقاط في بداية مشواره للدفاع عن لقب الدوري، وفي أول اختبارات المدرب الجديد أندريا بيرلو.