رياضة | نجم برشلونة يستفز رونالد كومان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يستفز رونالد كومان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفض ريكي بويج لاعب برشلونة الشاب فكرة المدرب الهولندي رونالد كومان بالخروج معارًا إلى أياكس أمستردام الهولندي حتى يشارك بشكل أساسي في المباريات.
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أعن ريكي بويج يرفض للمرة الثانية الخروج من برشلونة معارا وكان رفض في فترة الانتقالات الشتوية الماضية الطلب نفسه، من إدارة الفريق ومن مدير مدرسة برشلونة المدرب الهولندي باتريك كلويفرت وأصر على البقاء.
وأصبح ريكي بويج محسوبا على الفريق الأول الذي لم يحسم بشكل نهائي في لائحة الفريق للموسم الجديد وينتظر خروج عدة لاعبين خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية وأبرزهم البرتغالي نيلسون سيميدو المرتبط بولفرهامبتون الإنجليزي.