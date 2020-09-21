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رياضة | عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. يختار 3 صفقات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نيلسون سيميدو ظهير أيمن فريق برشلونة الإسباني من الانتقال إلى وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 40 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن برشلونة يحاول استغلال أموال سيميدو في تمويل الصفقات التالية:

 

20 مليون لسيرجينيو ديست من أياكس أمستردام الهولندي

 

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15 مليون لإريك جارسيا من مانشستر سيتي الإنجليزي

 

التعاقد مع ممفيس ديباي من ليون الفرنسي

 

يذكر أن سيميدو كان متواجداً على قائمة الراحلينن عن برشلونة بعد نهاية الموسم الماضي المخيب لآمال الفريق والخروج دون بطولات.

 

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