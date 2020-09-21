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رياضة | مجلس إدارة منتخب السويس يحفز لاعبيه قبل الداخلية (صور)

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس إدارة منتخب السويس يحفز لاعبيه قبل الداخلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس اداره نادي منتخب السويس برئاسة المحاسب محمد هلال اجتماعاً مع فريق كره القدم قبل مواجهته مع نظيرة فريق الداخليه، و المقرر اقامتها على ملعب السكة الحديد بالقاهرة، عصر  الثلاثاء، ضمن منافسات مجموعة القاهرة والقناة بدورى الممتاز "ب"
.
وطالب مجلس الاداره اللاعبين بضروره التركيز وتقديم اداء قوي مرضي للجماهير، ووعد رئيس النادي بصرف مكافآت تشجيعيه للفريق عند الفوز في المباريات الخمسه المتبقية.


وجدير بالذكر، أن منتخب السويس يحتل المركز الرابع برصيد ٢٥ نقطة، فيما يحتل فريق الداخلية المركز الثاني برصيد ٣١نقطة.

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