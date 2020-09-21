رياضة | مجلس إدارة منتخب السويس يحفز لاعبيه قبل الداخلية (صور)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس إدارة منتخب السويس يحفز لاعبيه قبل الداخلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وطالب مجلس الاداره اللاعبين بضروره التركيز وتقديم اداء قوي مرضي للجماهير، ووعد رئيس النادي بصرف مكافآت تشجيعيه للفريق عند الفوز في المباريات الخمسه المتبقية. وطالب مجلس الاداره اللاعبين بضروره التركيز وتقديم اداء قوي مرضي للجماهير،

وجدير بالذكر، أن منتخب السويس يحتل المركز الرابع برصيد ٢٥ نقطة، فيما يحتل فريق الداخلية المركز الثاني برصيد ٣١نقطة.

عقد مجلس اداره نادي منتخب السويس برئاسة المحاسب محمد هلال اجتماعاً مع فريق كره القدم قبل مواجهته مع نظيرة فريق الداخليه، و المقرر اقامتها على ملعب السكة الحديد بالقاهرة، عصر الثلاثاء، ضمن منافسات مجموعة القاهرة والقناة بدورى الممتاز "ب"