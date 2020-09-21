- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع الاقتراب من تشامبرلين في ليفربول.. رغم قدوم ألكانتارا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض نادي ليفربول الإنجليزي بيع لاعبه أليكس تشامبرلين على الرغم من العرض المقدم له من نادي وولفرهامبتون، وتقليص فرص مشاركته مع الفريق بعد التعاقد مع لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، الإسباني تياغو ألكانتارا.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية: "إن ليفربول يصر على عدم بيع تشامبرلين الذي يتبقى ثلاث سنوات في عقده مع الفريق".
وأضافت: "تشامبرلين لم يلعب أساسياً مع ليفربول في كثير من المباريات لكثرة تعرضه للإصابة، ولكنه كان أفضل لاعب في خط وسط الفريق في الموسم الماضي، خصوصاً أنه سجل ثمانية أهداف".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ممنوع الاقتراب من تشامبرلين في ليفربول.. رغم قدوم ألكانتارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.