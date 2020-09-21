الامارات | لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد السلة السوري خلفاً لمجلس نقرش

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شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد السلة السوري خلفاً لمجلس نقرش والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت الجمعية العامة، لاتحاد السلة السوري، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد، خلفاً للإدارة السابقة برئاسة جلال نقرش، التي تقدمت بالاستقالة.
وعقدت الجمعية العمومية، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية السورية، ورئيس الاتحاد الرياضي العام، فراس معلا، وقررت في ختامها، تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة دفة السلة السورية، يترأسها عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام لعاء جوخى جي، وتضم في عضويتها اللاعب الدولي السابق طريق قوطرش، ونجمة نادي الثورة والمنتخب السوري في ثمانيات وتسعينيات القرن الماضي سلام علاوي، وأياد السباعي، وعضو أخر يتم اختياره لاحقاً من يجيد العمل الإداري.
ووفقاً لميثاق الجمعية العمومية، لا يحق لرئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة، الترشح في انتخابات اتحاد كرة السلة السوري المقبلة، والتي سيحدد موعدها في وقتٍ لاحق من هذا العام.
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