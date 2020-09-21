الامارات | يوفنتوس يكشف مصير مفاوضاته مع سواريز

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يكشف مصير مفاوضاته مع سواريز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي يوفنتوس الإيطالي عن السبب الحقيقي وراء فشل مفاوضات انتقال مهاجم برشلونة الأورغوياني لويس سواريز إلى صفوف "السيدة العجوز" خلال الموسم الحالي.

وقال يوفنتوس في بيان صحافي على لسان المدير الرياضي فابيو باراتيتشي: "إن يوفنتوس لن يتعاقد مع مهاجم برشلونة (33 عاما) بعدما كان الطرفان قطعا شوطاً مهماً في طريق إنجاح الصفقة بالاتفاق على كل شيء ولكن الأمور تراجعت".

وأضاف: "الوقت الذي يستغرقه الحصول على جواز السفر الإيطالي أطول من الموعد النهائي لسوق الانتقالات الصيفية أو اللحظة التي يمكننا فيها تسليم قوائم دوري أبطال أوروبا، لذا قمنا بتقييم خيار سواريز عندما تم اقتراحه علينا، إذ كان بصدد الحصول على الجنسية الإيطالية، وكانت الأمور تسير في اتجاه إيجابي، لذلك قمنا بتقييم إمكانية تسجيله في الوقت المناسب".

يذكر ان سواريز اجتاز امتحان اللغة الإيطالية منذ أيام من أجل الحصول على جواز سفر إيطالي لكي يصبح لاعبا أوروبيا، مما سيجعل انتقاله إلى الدوري الإيطالي سهلا.

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