شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الأهلى تستعرض الصفقات الجديدة والمعارين فى جلسة مع فايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، جلسة مع رينيه فايلرالمدير الفنى لمناقشة عدد من الملفات الهامة التى تخص الفريق ،أولها إطلاع المدير الفنى بالأسماء التي يتم التفاوض معها لتدعيم الفريق في المرحلة المقبلة ،بجانب حسم مصير عودة المعارين من أنديتهم بعد نهاية الموسم الجارى.

وتناقش اللجنة برنامج اعداد الفريق إستعدادا لمواجهة الوداد المغربى خلال شهر أكتوبر فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقي،وإستعراض التعديلات التى طلبها المدير الفن على لائحة الفريق لتشجيع اللاعبين على الإجتهاد فى المرحلة المقبلة .