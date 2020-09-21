شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران يؤجل عودة أزارو للاهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ وليد أزارو لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى ، الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر ، بصعوبة حضورة فى الوقت الراهن بسبب أزمة الطيران> وقالت مصادر داخل النادى إن فايلر كلف توماس بينكيل مخطط الأحمال بمتابعة البرنامج التأهيلى الذى يؤدية اللاعب فى المغرب للحفاظ على لياقتة قبل عودتة للمشاركة فى التدريبات الجماعية لتجهيزة للموسم الجديد. وكان أزارو قد أنهى إعارتة مع نادى الاتفاق السعودى مؤخرا بعدما رفض فكرة تمديد الاعارة بداعى الخلاف مع النادى بسبب الخصم الذى طال مستقحاتة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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