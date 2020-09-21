شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا مدافع مانشستر سيتي يقترب من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب إيريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي من الرحيل عن الفريق السماوي خلال الميركاتو الصيفي، لتدعيم صفوف فريق برشلونة الإسباني الذي يحاول في الفترة الحالية من تدعيم خطوطه بصفقات سوبر تمكنه من العودة للبطولات مرة أخرى.

وفقا لموقع «ماركا» الإسباني، فأن جارسيا رفض عدد من العروض الأوروبية داخل الدوري الإنجليزي والإيطالية من أجل الانضمام لصفوف لفريق برشلونة الإسباني.