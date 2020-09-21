شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يدافع عن لاعبيه عقب السقوط أمام سوسيداد: سنتحسن هجوميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مديد عن لاعبيه عقب سقوطهم في فخ التعادل السلبي أمام ريال سوسيداد خلال لقائهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني.

ووفقا لموقع «ماركا» الإسباني، قال المدرب الفرنس، إن لاعبو ريال مدريد قاردين على تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة، والخط الأمامي لفريقي سيتحسن تدرييجا في المستقبل القريب.