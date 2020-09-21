شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يشكوى سنبورى للفيفا بسبب إنقطاعة عن الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الراى داخل النادى المصرى ،برئاسة سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادى على تقديم شكوى رسمية الى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، ضد البوركينى سعيدو سنبورى لاعب الفريق الذى رفض العودة والانتظام فى التدريبات وانتهاء المهلة التى حددها النادى قبل شكواه للفيفا .

وقال محمد الخولي نائب رئيس المصري، إن النادي سلك كل الطرق الودية مع البوركيني سعيدو سنبوري لاعب الفريق، للعودة والانتظام ضمن صفوف الفريق، ولكن دون جدوى.

وأضاف: "تدخل بعض المقربين مثل لاعب الفريق السابق البوركيني أريستيد بانسي والذي تربطه علاقة جيدة به" كما أن مشكلة اللاعب كانت مع طارق العشري المدير الفني السابق، طالبنا منه التواجد بعد رحيله، ولكن لم يرد.