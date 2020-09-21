شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا: كافاني على أبواب ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع الدولي الأوروجوياني إدينسون كافاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بدون مقابل لتدعيم صفوف الفريق الملكي.

وقالت الصحيفة، إن وكيل إيدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان عرض على ريال مدريد ضم اللاعب بصفقة مجانية لكونه بلا ناد بعد انتهاء عقده مع النادي الفرنسي.

وظهرت معاناة ريال مدريد الهجومية خلال لقاء ريال سوسيداد بالأمس والذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.