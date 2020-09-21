شكرا لقرائتكم خبر عن قمة البريميرليج في قبضة الحراس.. بيكير يتألق.. وكيبا يغرق تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرز موقع صحيفة «ديلي ميل» لقطتين من لقاء ليفربول وتشيلسي الذي أقيم مساء أمس وانتهى بفوز الأول بهدفين نظيفين.

وكانت اللقطة الأولى تدل على نجومية أليسون بيكير في فوز فريقه، والثانية، تشير لتسبب كيبا حارس تشيلسي في خسارة فريقه، حيث كان للبرازيلي أليسون بيكير، دورا بارزا في فوز فريقه خاصة بعد تصديه ركلة جزاء خلال الشوط الثاني كانت من المحتمل أن تعود بالفريق صاحب الأرض حال تسجيلها.

وعلى النقيض تسبب كيبا حارس مرمى تشيلسي في إغراق فريقه خاصة بعد الخطأ الفادح الذي وقع فيه عند الدقيقية 54 من الشوط الثاني، بعد تمريره للكرة بشكل خاطئ والذي استغلها ساديو ماني وسددها بكل سهولة في شباكه.