شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يكشف مصير إيهاب جلال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة، عن موقف إيهاب جلال المدير الفني الحالي من استمرار مع الفريق من عدمه خلال الموسم المقبل.
وقال عبد السلام في تصريحات إذاعية:" عقد المدرب حتى نهاية الموسم الجاري، لم نتحدث مطلقا في البقاء أو الرحيل، علاقتي معه جيدة للغاية".
وأضاف:" نتمنى أن يكمل جلال مسيرته معنا، وأعتقد أن هذا سيحدث، إلا لو تلقى عرضا كبيرا من الناحية المالية لا يستطيع رفضه".
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