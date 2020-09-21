شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يكشف مصير إيهاب جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة، عن موقف إيهاب جلال المدير الفني الحالي من استمرار مع الفريق من عدمه خلال الموسم المقبل.

وقال عبد السلام في تصريحات إذاعية:" عقد المدرب حتى نهاية الموسم الجاري، لم نتحدث مطلقا في البقاء أو الرحيل، علاقتي معه جيدة للغاية".

وأضاف:" نتمنى أن يكمل جلال مسيرته معنا، وأعتقد أن هذا سيحدث، إلا لو تلقى عرضا كبيرا من الناحية المالية لا يستطيع رفضه".