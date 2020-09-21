شكرا لقرائتكم خبر عن فيدال يجتاز الكشف الطبي في إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتاز فيدال، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، الاختبار الطبي الذي خضع له صباح اليوم من أجل اتمام التعاقد مع الفريق الإيطالي عقب قدومه من فريقه السابق برشلونة والذي استغنى عن خدماته عقب الفضيحة الأوروبية الذي سقط فيها الفريق الكاتالوني أمام بايرن ميونيخ وخسر أمامه بثمانية أهداف مقابل هدفين. ووفقا لموقع «ماركا»، فإن فيدال أصبح لاعبا في صفوف إنتر ميلان عقب اجتيازه الكشف الطبي صباح اليوم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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