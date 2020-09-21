حمدى زكى يقود هجوم الدراويش أمام انبى وعودة أسامة إبراهيم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البرازيلى ريكاردو تشكيل لاعبيه لملاقاة انبى ضمن الجولة الــ28 بمسابقة الدورى المحلى. التشكيل ضم كل من محمد فوزى، فى حراسة المرمى وفى خط الدفاع ، محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم وفى خط الوسط ، محمود دونجا – عمر الوحش وأمامهما ، همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى وفى خط الهجوم .. محمد حمدى زكى وعلى مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – نادر رمضان – محمد مخلوف – عماد حمدى – بيكيتى – محمد بيومى – محمد نصر – محمود عبد الله – حازم مرسى الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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